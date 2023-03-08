Из-за сильного ветра в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности

Зоя Машэка • 08/3/23 11:29 • Экалогія

8 марта в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.



По прогнозам синоптиков ветер на территории региона может усилиться до порывов скоростью 15-20 метров в секунду или 8 баллов по шкале Бофорта.

Согласно данным городской метеостанции сегодня скорость ветра в Витебске уже достигала 13 метров в секунду порывами. Сильный ветер сохранится примерно до 16:00.

При этом с утра в городе идет снег, за последние 12 часов выпало 3 миллиметра осадков, высота снежного покрова составляет 46 сантиметров.