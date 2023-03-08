Из-за сильного ветра в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности
8 марта в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.
По прогнозам синоптиков ветер на территории региона может усилиться до порывов скоростью 15-20 метров в секунду или 8 баллов по шкале Бофорта.
Согласно данным городской метеостанции сегодня скорость ветра в Витебске уже достигала 13 метров в секунду порывами. Сильный ветер сохранится примерно до 16:00.
При этом с утра в городе идет снег, за последние 12 часов выпало 3 миллиметра осадков, высота снежного покрова составляет 46 сантиметров.
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