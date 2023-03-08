Крест святой Евфросинии Полоцкой уже в Витебске. Где реликвия будет находиться?

Сяржук Серабро • 08/3/23 21:22 • Культура

8 марта в Витебске прибыла главная святыня Беларуси — воссозданный крест Евфросинии Полоцкой.



Реликвию встречали ровно в полдень у Свято-Успенского собора. Крест торжественно внесли в храм, а затем отслужили акафист Честному и Животворящему Кресту Господню.

Напрестольный шестиконечный крест из кипариса с золотыми накладками, украшенный драгоценными камнями и жемчугом, изготовл для церкви Святого Спаса в Полоцке полоцкий мастер-ювелир Лазарь Богша в 1161 году по приказу игуменьи женского Спассокого монастыря Евфросинии — дочери полоцкого князя Святослава Всеславича и внучки легендарного Всеслава Чародея.

Во время Второй мировой войны после эвакуации ценностей из Могилева оригинальный крест исчез при загадочных обстоятельствах. Бытуют несколько гипотез, согласно которым реликвия может находиться в России во владении РПЦ или в частной коллекции в США. Однако до сих пор его судьба неизвестна.

С восстановлением независимости Беларусив 1992 году было принято решение о воссоздании национальной религиозной святыни, которая к тому же была изображена на государственном гербе Погоня. Работы благословили патриарх Иерусалимский Диодор и патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет. Копия креста была сделана ювелиром-эмальером Николаем Кузьмичом из Бреста, в 1997 году ее освятил митрополит Филарет. С тех пор крест постоянно хранится в Спасо-Преображенской церкви Полоцкого Спасо-Евфросиньевского женского монастыря.

В Витебске реликвия уже второй раз, впервые крест Евфросинии Полоцкой выставлялся в областном центре в Свято-Покровском соборе летом 2010 года.

На этот раз святыня пробудет в Витебске до 15 марта, поклониться ей можно в Свято-Успенском соборе.