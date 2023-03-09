Более 124 гектаров заброшенных сельхозугодий нашла прокуратура в Витебской области

Ігар Арцюх • 09/3/23 11:56 • Падзеі

Свыше 124 гектаров земель сельскохозяйственного назначения не использовалось для хозяйственной деятельности в Витебской области, это обнаружила прокуратура региона.



Так, факты неиспользования сельскохозяйственных земель были установлены прокуратурой в Шумилинском, Докшицком, Витебском, Полоцком и Сенненском районах.

В результате в адрес районных исполнительных комитетов и аграрных предприятий, на территории которых выявили недостатки, направили представления и предписания.

По итогам их рассмотрения были приняты меры по вовлечению этих заброшенных земель в экономический оборот, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.