В Витебске уже выпала половина месячной нормы осадков
С начала марта в Витебске уже выпала половина месячной нормы осадков.
За первых восемь дней весны в областном центре выпало 22 миллиметра осадков, что ровно половина от месячной нормы, которая для марта составляет 4 миллиметра.
Самые обильные осадки выпадали 4 марта (7 миллиметров) и 8 марта (6 миллиметров), то есть за эти два дня в городе выпала почти декадная норма осадков.
Высота снежного покрова в Витебске с 6 марта и составляет 46 сантиметров.
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