Сяржук Серабро • 09/3/23 15:31 • Экалогія

С начала марта в Витебске уже выпала половина месячной нормы осадков.



За первых восемь дней весны в областном центре выпало 22 миллиметра осадков, что ровно половина от месячной нормы, которая для марта составляет 4 миллиметра.

Самые обильные осадки выпадали 4 марта (7 миллиметров) и 8 марта (6 миллиметров), то есть за эти два дня в городе выпала почти декадная норма осадков.

Высота снежного покрова в Витебске с 6 марта и составляет 46 сантиметров.