Ликвидируют Витебскую областную федерацию хоккея

Сяржук Серабро • 10/3/23 11:49 • Падзеі

В Витебске ликвидируют областную федерацию хоккея.



Заседание Витебского областного суда, на котором будут рассматривать иск главного управления юстиции Витебского облисполкома о ликвидации общественного объединения «Витебская областная федерация хоккея», состоится 4 апреля. Рассматривать дело будет судья Ольга Ильюшонок.

Витебская областная федерация хоккея зарегистрирована как общественное объединение в 2006 году. Ей, традиционно, руководили начальники УВД Витебского облисполкома. Однако, сейчас председателем является бывший ректор ВГМУ Анатолий Щастный.

По состоянию на 1 января 2022 года в ОО «Витебская областная федерация хоккея» состояло 78 человек.