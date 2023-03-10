Ликвидируют Витебскую областную федерацию хоккея
В Витебске ликвидируют областную федерацию хоккея.
Заседание Витебского областного суда, на котором будут рассматривать иск главного управления юстиции Витебского облисполкома о ликвидации общественного объединения «Витебская областная федерация хоккея», состоится 4 апреля. Рассматривать дело будет судья Ольга Ильюшонок.
Витебская областная федерация хоккея зарегистрирована как общественное объединение в 2006 году. Ей, традиционно, руководили начальники УВД Витебского облисполкома. Однако, сейчас председателем является бывший ректор ВГМУ Анатолий Щастный.
По состоянию на 1 января 2022 года в ОО «Витебская областная федерация хоккея» состояло 78 человек.
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