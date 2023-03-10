На 8300 коров стало меньше в Витебской области за прошлый год

Сяржук Серабро • 10/3/23 13:02 • Эканоміка

В прошлом году количество коров во всех категориях хозяйств Витебской области уменьшилось на 8300 голов.



На 1 января 2022 года коров во всех хозяйствах насчитывалось 199 600, а к 1 января 2023 года животных осталось только 191 300.

Как сообщали «ННВ», за этот же период количество коров в сельскохозяйственных организациях сократилось на 7500 — с 188 200 до 180 700 голов.

Как из этого видно, коровье стадо сельскохозяйственных организаций Витебской области за год сократилось на 4%, а всех других категорий хозяйств — на 7%.