Работница почты присваивала деньги, перечисляемые на требы в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь

Іван Дзедушкін • 10/3/23 22:14 • Рэлігія

В Полоцке начальница одного из отделений почтовой связи присвоила 3621 рубль монастырских денег.



В этот отделение поступали деньги для оплаты различных треб в Полоцком Спасо-Евфросиньевском ставропигиальном женском монастыря. Деньги получала одна из монашек, которая имела доверенность от настоятельницы.

В какой-то момент выяснилось, что до монастыря доходят далеко не все переводы. Служебная проверка, проведенная в ОПС, выявила, что начальница почтового отделения часть расписок на выдачу переводов монастырю формировала в нерабочее время — до момента прихода работников или после их ухода.

В результате Полоцкий региональный узел почтовой связи выплатил недостающие деньги монастырю, а ущерб через суд взыскал со своей работницы.

Решением суда Полоцкого района и города Полоцка от 25 ноября 2022 года было постановлено взыскать с начальницы ОПС в пользу Белпочты 3621 рубль в возмещение причиненного материального ущерба.

Женщина пыталась обжаловать это решение в Витебском областном суде, но 20 февраля суд оставил ее апелляционную жалобу без удовлетворения.