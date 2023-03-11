Ограничения для движения грузового транспорта вводят в Витебской области
Витебский облисполком вводит ограничения для движения грузового транспорта по ряду дорог региона.
Эти временные ограничения вводятся с 13 марта и будут действовать до 30 апреля. Согласно решению облисполкома будут ограничены:
- движение транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых
составляет более 6 тонн, по местным автомобильным дорогам общего
пользования III категории;
- движение транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых
составляет более 5 тонн, по местным автомобильным дорогам общего
пользования IV–VI-б категорий.
Кроме того, с 20 мая по 31 августа будет ограничено транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, при их движении по местным автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием в дневное время суток с 11:00 до 20:00 минут при дневной температуре воздуха выше 25 °С.
В тоже время эти ограничения не будут касаться транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, лекарственных средств, дизельного топлива, бензина, сжиженного газа и моторного масла, битумов дорожных, семенного фонда, кормов для сельскохозяйственных животных, семян рапса, минеральных удобрений, отходов животного происхождения для их утилизации и (или) переработки, живых животных, молока и молочных продуктов, цветов, почты и почтовых грузов и т.п.
В прошлом году подобные ограничения были введены в Витебской области с 15 марта.
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