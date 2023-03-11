Ограничения для движения грузового транспорта вводят в Витебской области

Ігар Арцюх • 11/3/23 16:07 • Падзеі

Витебский облисполком вводит ограничения для движения грузового транспорта по ряду дорог региона.



Эти временные ограничения вводятся с 13 марта и будут действовать до 30 апреля. Согласно решению облисполкома будут ограничены:

движение транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых

составляет более 6 тонн, по местным автомобильным дорогам общего

пользования III категории;

составляет более 6 тонн, по местным автомобильным дорогам общего пользования III категории; движение транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых

составляет более 5 тонн, по местным автомобильным дорогам общего

пользования IV–VI-б категорий.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа будет ограничено транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, при их движении по местным автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием в дневное время суток с 11:00 до 20:00 минут при дневной температуре воздуха выше 25 °С.

В тоже время эти ограничения не будут касаться транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, лекарственных средств, дизельного топлива, бензина, сжиженного газа и моторного масла, битумов дорожных, семенного фонда, кормов для сельскохозяйственных животных, семян рапса, минеральных удобрений, отходов животного происхождения для их утилизации и (или) переработки, живых животных, молока и молочных продуктов, цветов, почты и почтовых грузов и т.п.

В прошлом году подобные ограничения были введены в Витебской области с 15 марта.