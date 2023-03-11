За сутки в Витебске выпала пятая часть месячной нормы осадков, завтра будет гололедица

Сяржук Серабро • 11/3/23 21:36 • Экалогія

Из-за гололедицы и сильного ветра на завтра в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности.



Неблагоприятные погодные условия сохраняются в северном регионе Беларуси уже несколько дней, а из-за обильного снегопада, прошедшего минувшей ночью и утром, ухудшилась обстановка на дорогах.

За двадцать четыре часа в Витебске по данным метеонаблюдений выпало 9,7 миллиметров осадков. Всего с начала марта в областном центре уже выпало почти 32 миллиметра осадков (73% от месячной нормы), в основном — в виде снега.

К девяти часам утра 11 марта высота снежного покрова в городе достигала 47сантиметров.

В ночь с 11 на 12 марта по прогнозам ожидается плюсовая температура, которая к утру будет понижаться и сменится на минусовую. При этом всю ночь будет идти дождь, дождь со снегом и снег.

Так что утром вполне логично ожидать гололедицы на улицах Витебска. Водителям следуют учитывать ухудшение дорожной обстановки в связи с погодными условиями.