Государственные субсидии получат 7 перерабатывающих предприятий АПК Витебщины, они должны банкам почти 300 млн. рублей

Сяржук Серабро • 12/3/23 23:13 • Эканоміка

Правительство приняло решение опять выделить субсидии семи перерабатывающим предприятиям агропромышленного комплекса Витебской области, чтобы они могли выплатить проценты за пользование банковскими кредитами.



Постановление об этом было принято Совмином 7 марта, среди получателей субсидий мясокомбинаты и молокозаводы, которые в сумме должны ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк» почти 300 миллионов рублей в эквиваленте.

В лидерах по долгам ОАО «Полоцкий молочный комбинат», к которому весной присоединили ОАО «Молоко». У него кредиты в белорусских и российских рублях, их сумма по курсу Нацбанка составляет 133 299 541 рубль 91 копейку.

Серебро у ОАО «Витебский мясокомбинат», который также брал кредиты и в евро. Это предприятие должно банкам 53 467 580 рублей 21 копейку.

На почетном третьем месте ОАО «Поставский молочный завод» закредитованный на 31 196 094 рубля 22 копейки.

Потом идут ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» с 29 503 862 рублями 50 копейками, ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» с 24 447 519 рублями 62 копейками, унитарное предприятие «Глубокский мясокомбинат» с 23 508 128 рублями 88 копейками и ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» с 2 749 996 рублями 15 копейками.

Как видим, этот чарт очень напоминает наш рейтинг 2021 года за исключением того, что «Полоцкий молочный комбинат» теперь имеет долги бывшего ОАО «Молоко».

По курсу Национального банка в долларах США сумма кредитов всех этих предприятий равняется 104 721 217,82 долларам, как видим, за два года она уменьшилась на 5 536 922,18 долларов.