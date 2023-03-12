Рыбалка на щуку запрещена в Витебской области. Когда запрет снимут?
С 9 апреля в Витебской области действует нерестовый запрет на лов щуки обыкновенной.
Этот сезонный запрет, связанный с нерестом этого вида рыб, на Витебщине вводят позже других областей — в остальных регионах Беларуси щуку нельзя ловить уже с 1 марта.
Во время запрета на лов щуки лов щуки, случайно пойманные особи этого вида следует незамедлительно выпускать в среду обитания. Кроме того, браконьерством посчитают и нахождение со щукой на расстоянии одного километра от береговой линии водоема.
За незаконный вылов рыбы во время запрета предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 370 до 1110 рублей. Кроме того, за каждый экземпляр пойманной щуки выплатить по 333 рубля компенсации за вред, нанесенный природе.
Запрет на вылов щуки в Витебской области будет действовать до 23 апреля включительно. К этому времени рыба должна отнереститься.
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