Минивэн с группой россиян перевернулся в Толочинском районе, шесть человек в больнице

Іван Дзедушкін • 13/3/23 13:39 • Здароўе

Шесть граждан России, в том числе один ребенок, пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Толочинском районе.



12 марта группа из семи россиян ехала на «Hyundai Starex» по трассе М1 «Москва – Минск». По предварительной информации ГАИ, 57-летний водитель минивэна не справится с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия шестерых человек пришлось доставить в хирургическое отделение Толочинской центральной районной больницы. Россияне получили различные травмы, ушибы и резаные раны, сообщает Минздрав.

Серди пострадавших 17-летний ребенок, после осмотра подростка перевели в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, он в травматологическом отделении.