Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за угрозы сильного ветра

ННВ • 13/3/23 21:32 • Экалогія

14 марта на большей части территории Витебской области ожидается опасное усиление ветра. Из-за этого в стране объявлен оранжевый уровень опасности.



Согласно прогнозам скорость порывов южного ветра может достигнуть 15-20 метров в секунду, что соответствует силе в 8 баллов по шкале Бофорта. Такой очень крепкий ветер способен ломать сучья у деревьев.

Во вторник в Витебске ожидается температура до +4 градусов по Цельсию, утром возможен туман, а днём — слабый дождь.