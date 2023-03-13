Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за угрозы сильного ветра
14 марта на большей части территории Витебской области ожидается опасное усиление ветра. Из-за этого в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
Согласно прогнозам скорость порывов южного ветра может достигнуть 15-20 метров в секунду, что соответствует силе в 8 баллов по шкале Бофорта. Такой очень крепкий ветер способен ломать сучья у деревьев.
Во вторник в Витебске ожидается температура до +4 градусов по Цельсию, утром возможен туман, а днём — слабый дождь.
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