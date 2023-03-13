Полоцкие чиновники покупают новую легковушку почти за 63 тыс. руб.

Сяржук Серабро • 13/3/23 16:05 • Эканоміка

Полоцкий районный исполнительный комитет проводит закупку из одного источника нового легкового автомобиля.



Согласно документации закупки, полоцкие чиновники хотят приобрести заднеприводный кроссовер «Geely Coolray» с полуторалитровым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач в самой дешевой комплектации — «Стандарт».

Ориентировочная стоимость обновки для автопарка райисполкома составляет 62 815 рублей. Деньги возьмут из районного бюджета.

Поставить новый автомобиль заказчику, согласно условиям закупки, должны до конца марта.

«Geely Coolray» производится СЗАО «БЕЛДЖИ» с начала 2020 года. Примечательно, что год назад Полоцкий райисполком уже покупал «Geely», но более дорогую модель за 90 000 рублей — «Atlas».