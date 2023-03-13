За 15 долларов продали почтовую станцию в Оршанском районе, однако новому владельцу придется заплатить в 60 раз больше

Сяржук Серабро • 13/3/23 21:03 • Культура

С аукциона за одну базовую величину была продана почтовая станция в деревне Гришаны Оршанского района, ее построили в конце XIX века.



Эту станцию пытались продать с начала 2021 года, начальная цена тогда составляла 17 300 рублей. Желающих обзавестись этой недвижимостью за такие деньги не нашлось и в течение года цену снизили до одной базовой величины, которая равнялась 29 рублям.

Впрочем, и за одну базовую старинное здание продать не могли более года. Только 2 марта нынешнего года здание было продано с аукциона жителю Орши за 37 рублей. Однако, согласно условиям продажи, новый собственник должен возместить балансодержателю расходы на оформление документов на недвижимое имущество в сумме 2 241 рублей 89 копеек — в 60 раз больше, чем стоила сама станция.

Примечательно, что в этот же день на аукцион выставлялся и станционный дом с половиной флигеля, построенные в деревне Погребенки Сенненского района в 1840 году, но покупателей на них, очевидно, не нашлось.

Эту почтовую станцию пытаются продать еще с 2020 года, начальная цена составляла 7 719 рублей 8 копеек, но также упала до одной базовой величины. Сумма компенсации за оформление лота в Сенненском районе несколько меньше — 1795 рублей 5 копеек.