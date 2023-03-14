Чтобы скрыть падеж КРС ветврач и зоотехник продали колхозного быка коммерсанту. Им грозит 7 лет колонии

Ігар Арцюх • 14/3/23 10:32 • Эканоміка

Интересную схему сокрытия падежа придумали главный зоотехник и ветврач одного из предприятий АПК Витебской области, но для ее реализации нужны были деньги, и они продали быка.



Чтобы списать падеж молодняка КРС, как обычно, дохлых телят оформляли, как проданных работникам предприятия. Однако, похоже, колхозники не горели оплачивать падаль из своих зарплат, поэтому должностным лицам потребовались деньги для погашения сумм за фиктивно проданных телят.

В итоге главный зоотехник и ветврач решили пожертвовать одним из бычков и продали местному бизнесмену крупное животное весом 383 килограммов стоимостью более 1700 рублей.

В результате в их отношении возбудили уголовное дело по факту хищения крупного рогатого скота путем злоупотребления служебными полномочиями по части 2 статьи 210 УК, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.