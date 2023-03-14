На улице Лазо в Витебске отремонтируют асфальт, на это потратят более 100 тыс. руб.

• 14/3/23 17:33 • Падзеі

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство собирается ремонтировать улицу Лазов, заменят 2700 квадратных метров асфальта. Когда это будет?
Укладка асфальта на одной из улиц Витебска. Фото Сергея Серебро

Обследование асфальтобетонного покрытия улицы лазов в Витебске выявило, что на проезжей части имеется колея глубиной более 3 сантиметров, просадки, выбоины, выкрашивание, сетка трещин и местные разрушения в виде различных углублений.

В результате для восстановления покрытия необходимо провести работы по фрезерованию и асфальтированию на площади 2700 квадратных метров. Для ремонтных работ потребуется 810 килограммов битума и 26 тонн асфальтобетонной смеси.

Закупка услуг по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия участков проезжей части улицы Лазо проводится в форме запроса ценовых предложений. Ориентировочная стоимость работ составляет 100 139 рублей 6 копеек.

Согласно условиям закупки работы по асфальтированию улицы Лазо должны быть выполнены в течение мая.

На улице Лазо в Витебске отремонтируют асфальт, на это потратят более 100 тыс. руб.

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