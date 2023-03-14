Овощи подорожали еще на 15,5%, а ЖКУ на 6,5% — появилась статистика по Витебской области за февраль

Сяржук Серабро • 14/3/23 11:47 • Эканоміка

За февраль в Витебской области цены на овощи выросли еще на 15,5%, в январе отмечался рост на эту продукцию на 7,2%.



Также подорожали алкогольные напитки (+4,8%), фрукты (+3%), хлеб и хлебобулочные изделия (+0,9%). Всего продукты питания за февраль подорожали на 1,4%, а с начала года —на 2,2%.

При этом, согласно официальной статистике, рост цен на непродовольственные товары практически отсутствует — в феврале цены оставались на уровне январских, а за два месяца выросли только на 0,3%.

Самый значительный рост цен на услуги: в феврале он составил 2,5%, а с начала года — 3,2%. При этом за последний месяц сильнее всего подорожали туристические слуги (+7,7%), жилищно-коммунальные услуги (+6,3%), ветеринарные услуги (+1%) и бытовые услуги (0,7%).

В тоже время по сравнению с февралем 2022 года продукты стоят дороже на 11,8%, непродовольственные товары — на 9,1%, а услуги только на 6.8%.