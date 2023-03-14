Стал известен приговор педофилу, сбросившему в Витебске девочку с балкона. Суд длился больше года

Іван Дзедушкін • 14/3/23 22:02 • Грамадства

Завершился суд над жителем 40-летним Витебска, более двух лет назад из ревности убившим 15-летнюю девочку.



Трагедия разыгралась 17 января 2021 года в доме №22 на улице Карла Маркса. Взрослый мужчина вызвал скорую и заявил, что подросток упала с балкона. Несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось.

Как оказалось, еще в 2019 году в отношении витеблянина было возбуждено уголовное дело за совращение 14-летней жительницей Витебского района, сообщает сайт Следственного комитета. В результате мужчину сначала заподозрили в доведении подроста до убийства.

Однако позже выяснилось, что у девушки появился новый бой-френд, что могло вызвать ревность у мужчины. А экспертиза установила, что подросток не смогла бы перепрыгнуть перила балкона, не повредив на них снег.

Изучение видео с камер наблюдения показало, что спустя 57 секунд после падения девушки витеблянин выбежал к ней на улицу, хотя уверял, что в момент падения не находился в квартире. После этого до приезда машины «скорой» и милиции он успел навести порядок в и выбросить бутылки из-под алкоголя.

Суд над педофилом начался еще 2 декабря 2021 года. Лишь недавно стало известно, что за убийство, а также изнасилование и вступление в половую связь с несовершеннолетними витеблянина приговорили к 15 годам лишения свободы.

Как сообщали «ННВ», на территории Витебска по итогам 2022 года было зарегистрировано 64 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, тогда как в2021 году — 30. Таким образом рост составил +113%.