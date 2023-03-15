21,5% жителей Витебщины считают свой уровень достатка ниже среднего, 5.2% живут за чертой бедности

Сяржук Серабро • 15/3/23 15:33 • Эканоміка

В 2022 году уровень малообеспеченного населения в Витебской области составлял 5,2%.



Это доля населения региона с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума. В свою очередь бюджет прожиточного минимума – стоимостная величина минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и взносы (в среднем на душу населения), в 2022 году он составлял от 296,55 до 339,83 рублей в среднем на душу населения.

В то же время согласно субъективной оценке уровня материального положения, 3,1% домашних хозяйств Витебской области считают свой уровень достатка низким, еще 18,4% — ниже среднего. 72,5% хозяйств считают уровень своего материального положения средним, 5,9% — выше среднего.

Высоким уровень материального положения домашних хозяйств в Витебской области назвали только 0,1%.