Бандита из 90-х за убийства, совершенные четверть века назад, приговорили к 24 годам лишения свободы

Іван Дзедушкін • 15/3/23 21:26 • Грамадства

В Витебске завершился суд над членом банды Уродова, орудовавшей в 90-х в Орше и окрестностях, Виктором Радевичем.



46-летнему уроженцу Орши инкриминировали участие в банде, убийство из корыстных побуждений, совершенное лицом, ранее совершившим убийство, а также покушение на убийство сотрудника органа внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка.

Как писали «ННВ», Радевич входил в банду, которую создал 23-летний работник Оршанской налоговой инспекции Юрий Уродов. «Бригада» состояла из восьми человек, на вооружении у которых были четыре пистолета, обрез и ножи. Кроме того бандиты в одной из воинских частей купили два комплекта формы сотрудников милиции, а также изготовили поддельные удостоверения.

По данным следствия Виктор Радевич в составе банды в период с 29 апреля 1998 года по 6 октября 1999 совершил 10 вооруженных нападений на граждан, в четырех случаях такие нападения были сопряжены с убийством.

в ночь с 6 на 7 октября 1999 года банада нарвалась на милицию, Радевич для обеспечения отхода банды произвел из пистолета не менее трех выстрелов в сторону преследовавших силовиков и ранил одного из них.

Он скрывался более 20 лет, но попался и в 2022 году Россия выдала бандита Беларуси. 15 марта Витебский областной суд признал его виновным в покушении на убийство сотрудников милиции и сопряженных с убийствами вооруженных нападениях.

По совокупности преступлений Виктора Радевича приговорили к лишению свободы на 24 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

От назначенного наказания за участие в банде по статье 286 УК его освободили в связи с истечением сроков давности, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

О судьбе других участников оршанской банды Уродова и их жутких преступлениях можно прочитать в предыдущем материале «ННВ».