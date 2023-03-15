В Докшицком районе 83-летняя пенсионерка загорелась, греясь у печки. От ожогов она умерла в больнице

Зоя Машэка • 15/3/23 12:19 • Здарэнні

В больнице умерла 83-летняя жительница деревни Жамойск Докшицкого района, которая получила ожоги из-за загоревшейся одежды.



Старушка вечером 7 марта топила печь и, когда дрова прогорели, а в топке остались только угли, села напротив открытой дверцы погреться. Через некоторое время пенсионерка почувствовала, что на ней горит одежда. Скинув ее на пол, женщина затушила вещи водой.

В тот же вечер престарелую сельчанку госпитализировали в больницу. После осмотра у женщины были диагностированы ожоги 1-2 степени на площади более 35% тела.

Спустя неделю, вечером 14 марта, жительница Докшцицкого района умерла в больнице, сообщается пресс-службой МЧС.