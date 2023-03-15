В Витебске уже превышена месячная норма осадков

Сяржук Серабро • 15/3/23 16:00 • Экалогія

К утру 15 марта в Витебске 47,5 миллиметров осадков, что превышает месячную норму.



Для марта нормой считается выпадение в сумме 44 миллиметров осадков, так что меньше чем за половину месяца в областном центре выпало 108% от месячной нормы.

За это время с начала месяца в городе было только три дня, когда не шел снег или дождь —осадки в Витебске не выпадали только 7, 9 и 13 марта.

Однако дожди и плюсовая температура, установившаяся в последние дни, «съедают» снежный покров и к настоящему времени он уменьшился с 47 до 33 сантиметров.