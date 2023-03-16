К весне в колхозах Витебщины осталось только 180 100 коров, это на 6800 голов меньше, чем назад

Сяржук Серабро • 16/3/23 20:17 • Эканоміка

На 1 марта в сельскохозяйственных организациях Витебской области насчитывалось только 180 100 коров, в 2022 году весну встречали 186 900 буренок.



За два месяца коровье стадо в сельхозорганизациях региона сократилось на 600 животных или всего на 0,3%. Начало прошлого года было куда более драматичным, тогда падение поголовья коров за январь-февраль составило 1300 животных или 0,7%.

При этом по данным статистики количество крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Витебской области начала года смогли увеличить с 506 600 до 508 900 животных, то есть на 2300 голов или 0,45%.