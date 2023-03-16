Оторвавшаяся льдина едва не унесла в Латвию 22 рыбака из Полоцка. Видео

Зоя Машэка • 16/3/23 14:28 • Турызм

22 рыбака на Двине в Полоцке оказались на оторвавшейся от берега большой льдине 15 марта, на помощь им пришли спасатели, внезапно оказавшиеся рядом.





В середине дня работники МЧС проводили тренировки по спасению условно тонущего человека на акватории Двины, когда обнаружили, что лед, на котором расположилась пара десятков любителей зимней рыбалки, отделяется от берега.

Рыбакам предложили самостоятельно покинуть опасную льдину, однако при попытке сойти с нее кромка льда стала обламываться.

Тогда пожарные при помощи специальной спасательной доски навели временную переправу, по которой на берег безопасно смогли переправиться 22 человека, оказавшиеся на отплывающей льдине. Никто не пострадал, сообщается пресс-службой МЧС.