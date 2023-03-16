Россиянка купила детский садик в Дубровенском районе. Цена вопроса?

• 16/3/23 17:06 • Эканоміка

Жительница Подмосковья купила в Дубровенском районе детский садик, он продавался за одну базовую величну, но женщине пришлось вложить в 55 раз больше. Что там теперь будет?
Удивленный ребенок. Иллюстративное фото pixabay.com

16 марта на аукцион было выставлено одноэтажное кирпичное здание детского сада общей площадью 369,8 квадратных метра, построенное в агрогородке Станиславово еще в 1962 году.

В ходе торгов цена недвижимости поднялась до 2074 рублей — такую суму за детский садик согласилась выложить жительница Российской Федерации из Подмосковья. Новый собственник планирует использовать здание под жилье.

выставлено одноэтажное кирпичное здание детского сада общей площадью 369,8 квадратных метра, построенное в агрогородке Станиславово еще в 1962 году

На реконструкцию недвижимости у новой владелицы есть два года, после этого срока она должна начать использовать объект, сообщает комитет «Витебскоблимущество».

            
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