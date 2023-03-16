Россиянка купила детский садик в Дубровенском районе. Цена вопроса?
Жительница Подмосковья купила в Дубровенском районе детский садик, он продавался за одну базовую величну, но женщине пришлось вложить в 55 раз больше. Что там теперь будет?
16 марта на аукцион было выставлено одноэтажное кирпичное здание детского сада общей площадью 369,8 квадратных метра, построенное в агрогородке Станиславово еще в 1962 году.
В ходе торгов цена недвижимости поднялась до 2074 рублей — такую суму за детский садик согласилась выложить жительница Российской Федерации из Подмосковья. Новый собственник планирует использовать здание под жилье.
На реконструкцию недвижимости у новой владелицы есть два года, после этого срока она должна начать использовать объект, сообщает комитет «Витебскоблимущество».
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