Россиянка купила детский садик в Дубровенском районе. Цена вопроса?

Сяржук Серабро • 16/3/23 17:06 • Эканоміка

Жительница Подмосковья купила в Дубровенском районе детский садик, он продавался за одну базовую величну, но женщине пришлось вложить в 55 раз больше. Что там теперь будет?



16 марта на аукцион было выставлено одноэтажное кирпичное здание детского сада общей площадью 369,8 квадратных метра, построенное в агрогородке Станиславово еще в 1962 году.

В ходе торгов цена недвижимости поднялась до 2074 рублей — такую суму за детский садик согласилась выложить жительница Российской Федерации из Подмосковья. Новый собственник планирует использовать здание под жилье.

На реконструкцию недвижимости у новой владелицы есть два года, после этого срока она должна начать использовать объект, сообщает комитет «Витебскоблимущество».