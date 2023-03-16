Житель Дубровенского района из-за телепередачи избил родителей, его мать умерла от побоев

Іван Дзедушкін • 16/3/23 15:58 • Крымінал

В одной из деревень Дубровенского района пьяный мужчина избил престарелых родителей за то, что они смотрели не нравящуюся ему телепередачу.



В сентябре прошлого года 37-летний мужчина вечером пришел домой к родителям пьяный и устроил скандал. Сыну не понравилась передача, которую старики смотрели по телевизору, и он захотел переключить канал. Отец не стал спорить и протянул ему пульт.

Однако молодой человек его за руку, стащил с дивана на пол и стал избивать. Мать закричала, прося прекратить и успокоиться, что еще больше разозлило пьяного мужчину, которы переключил агрессию на престарелую женщину.

Сын стал избивать свою пожилую, беззащитную, не способную самостоятельно передвигаться из-за болезни, мать, повалив ее на пол. А отец, испугавшись, выбежал из дома и спрятался в сарае, где провел всю ночь.

Как только утром следующего дня сын ушел из дома, пенсионер вернулся в избу и нашел жену с многочисленными травмами. Женщина рассказала о произошедшем и пожаловалась на сильные боли, однако наотрез отказалась вызывать «скорую».

Через некоторое время 76-летняя старушка умерла от полученных травм. Позже эксперты установят, что сын нанес матери не менее 81 удара.

По результатам расследования 37-летнему мужчине предъявили обвинение по пунктам 2 и 6 части 2 статьи 139 УК — убийство заведомо престарелого лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. С санкции прокурора к нему применен мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.