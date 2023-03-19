В Докшицком районе рыбак спас коллегу, который провалился под лед

Зоя Машэка • 19/3/23 16:00 • Турызм

18 марта в Докшицком районе едва не утонул 46-летний рыбак, на помощь ему успел прийти другой любитель подледного лова.



Мужчина приехал порыбачить на озеро Медзозол в окрестностях деревни Бирули, около 17:00 он уже возвращался на берег, но, не дойдя примерно 100 метров до суши, стал проваливаться.

Терпящего бедствие заметил другой рыбак, сидевший у лунок неподалеку. Мужчина бросился на помощь коллеге по хобби и с помощью саней смог вытащить его на поверхность льда.

Прибывшие на место происшествия медики оказали мужчине помощь в обогреве, после чего от госпитализации он отказался, сообщается пресс-службой МЧС.