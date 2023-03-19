В Витебске среди бела дня сгорело такси

ННВ • 19/3/23 1:06 • Падзеі

18 марта в центре Витебска автомобиль такси был охвачен пламенем.



Как сообщили «ННВ» очевидцы происшествия, легковушка вспыхнула на Московском проспекте примерно в 13:30. Пожар произошел рядом Витебским государственным университетом.

Горящую машину потушили оперативно прибывшие на автоцистерне пожарные. Судя по фото, горел автомобиль службы «Яндекс.Такси».

Внешне легковушка выглядит довольно сильно пострадавшей от огня, вряд ли ее восстановление после такого пожара возможно. Были ли в такси посажиры на момент возгорания пока неизвестно.