В Витебске среди бела дня сгорело такси

• 19/3/23 1:06 • Падзеі

18 марта в центре Витебска автомобиль такси был охвачен пламенем.
В Витебске среди бела дня сгорело такси. Courthesy photo

Как сообщили «ННВ» очевидцы происшествия, легковушка вспыхнула на Московском проспекте примерно в 13:30. Пожар произошел рядом Витебским государственным университетом.

В Витебске среди бела дня сгорело такси. Courthesy photo

В Витебске среди бела дня сгорело такси. Courthesy photo

Горящую машину потушили оперативно прибывшие на автоцистерне пожарные. Судя по фото, горел автомобиль службы «Яндекс.Такси».

В Витебске среди бела дня сгорело такси. Courthesy photo

В Витебске среди бела дня сгорело такси. Courthesy photo

Внешне легковушка выглядит довольно сильно пострадавшей от огня, вряд ли ее восстановление после такого пожара возможно. Были ли в такси посажиры на момент возгорания пока неизвестно.

В Витебске среди бела дня сгорело такси. Courthesy photo

            
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 