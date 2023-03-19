Вынесен приговор бывшему заместителю председателя Глубокского райисполкома — он закрыл глаза на сокрытие падежа КРС

Сяржук Серабро • 19/3/23 23:16 • Эканоміка

Завершился суд над первым заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Глубокского районного исполнительного комитета, которого обвиняли в бездействии должностного лица.



Дело в том, что на одной из ферм этого района с января 2021 года по март 2022 года с целью сокрытия падежа 240 голов молодняка крупного рогатого скота внесли заведомо ложные сведения в официальные документы – акты на выбытие животных, товарно-транспортные накладные, ежемесячные отчеты хозяйства о реализации КРС работникам предприятия и населению.

Как установил суд, чиновник с августа 2021 года по март 2022 года, достоверно зная о недостаче 240 голов КРС на ферме, не принял должных мер к внесению должностными лицами сельхозорганизации правильных статистических сведений в официальные документы.

Суд Шарковщинского района признал бывшего заместителя председателя райисполкома виновным в служебном бездействии должностного лица. На основании части 2 сатьи 425 УК его приговорили к 2 годам лишения свободы и 11 100 рублям штрафа. Кроме того, в течение 5 лет ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных обязанностей.

Однако, суд применил отсрочку исполнения основного наказания на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.

На оглашении судебного решения привезли представителей управления по сельскому хозяйству и продовольствию Шарковщинского райисполкома, а также специалисты зоотехнических служб сельхозпредприятий района — в профилактических целях.

Напомним, что за подобное же преступление осудили бывшего первого заместителя председателя Браславского райисполкома Николай Барановский, осужденный к 2 годам лишения свободы за бездействие должностного лица, он подал апелляцию.