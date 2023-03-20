ПАСО «Витязь» получили на свое вооружение аэролодку «Пиранья-4». Что она может?

Зоя Машэка • 20/3/23 17:11 • Падзеі

Первая аэролодка «Пиранья-4» появилась на вооружении у спасателей Витебщины.



Эта лодка — легкое глиссирующее судно, приводимое в движение воздушным маршевым винтом. Первыми в Витебской области «Пиранью-4» для проведения спасательных работ на поверхности воды и льда спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь».

Это спасательное амфибийное судно предназначенно для оказания помощи терпящим бедствие на воде и тонком льду в период ледостава и половодья. Она позволяет оперативно и безопасно доставить спасателей к месту чрезвычайной ситуации и при необходимости организовать водолазную станцию.

Главное преимущество аэролодки — проходимость и возможность организации спуска на воду, и лед практически в любом месте. Наличие не погружного аэродвигателя позволяет лодке производить спасательные работы во время ледохода.

Управлять плавсредством, пройдя специальное обучение, будут спасатели-водолазы отряда. Одновременно лодка может перевозить шесть человек, весит она 350 килограммов. При максимальной скорости, а это 110 километров в час судно может перемещаться без остановки в течение двух часов, сообщается пресс-службой МЧС.

Кстати, недавно с подобной лодкой произошел инцидент на Лукомльском озере, где перевернулась «Пиранья-4» Новолукомльской спасательной станции Витебской областной организации ОСВОД, на ней находились трое мужчин.