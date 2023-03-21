В Докшицком районе школьников будут возить на экскурсии за счет бюджета

Сяржук Серабро • 21/3/23 18:50 • Адукацыя

В Докшицком районе решили бесплатно возить школьников на различные мероприятие.



Решение о введении такой меры социальной поддержки 14 марта принял Докшицкий райисполком.

Согласно этому решению из средств районного бюджета, а также из иных источников, не запрещенных законодательством, будут оплачиваться расходы по перевозке обучающихся по программам среднего и специального образования к местам проведения образовательных мероприятий, экскурсий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных, культурных мероприятий и обратно.