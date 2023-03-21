В Орше обвалилась стена жилого дома
20 марта в Орше в одном из частных жилых домов обрушилась стена.
В 17:25 спасателям поступило сообщение о том, что обрушилась часть стены одноэтажного шлакобетонного частного жилого дома, построенного еще в 1950 году. Это случилось на улице Достоевского.
В результате обрушения люди не пострадали. Жившую в развалившемся доме 64-летнюю пенсионерку разместили в общежитии КУП «Оршакомхоз». Сейчас устанавливается причина обрушения, сообщается пресс-службой МЧС.
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