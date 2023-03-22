Замыкание в зарядке едва не ожгло квартиру под Витебском. В больницу попал ребенок

Зоя Машэка • 22/3/23 9:32 • Здарэнні

20 марта произошел пожар в одном из многоэтажных домов на Юбилейной улице в Тулово, пострадала 9-летняя девочка.



Возгорание произошло около 17:00, в это время школьница бла дома одна – отец еще не вернулся с работы, а мама гуляла на улице с ее 4-летним братиком.

Вернувшись с младшим ребенком с прогулки, женщина увидела пожар и вынела дочку на свежий воздух. Пришедший с работы отец тут же отвез девочку в больницу.

По версии пожарных пожар в квартире мог возникнуть из-за короткого замыкания в зарядном устройстве при помощи которого заряжался небольшой аккумулятор.