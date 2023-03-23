Витебск восстанавливает автобусное сообщение с российским Велижем

• 23/3/23 22:11 • Падзеі

С 1 апреля обещают восстановить автобусный маршрут, связывающий Витебск с российским Велижем.
Автобусы. Фото pixabay.com

С этой даты между белорусским и российским городами должны курсировать автобусы по субботам и воскресеньям:

  • по субботам с временем отправления от автовокзала Витебск в 7:00 и временем отправления от автостанции Велиж в 12:00;
  • по воскресеньям с временем отправления от автовокзала Витебск в 16:15 и временем отправления от автостанции Велиж в 19:00.

Примечательно, что автобусные рейсы в Велиж были отменены еще в начале 2019 года, более чем за год до введения карантинных ограничений из-за COVID-19.

            
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