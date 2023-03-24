Мост через реку Ордышевка в Лиозненском районе опять затопило

• 24/3/23 22:23 • Экалогія

23 марта МЧС сообщило о подтоплении автомобильного моста через реку Ордышевка в Лиозненском районе.
Затопило автомобильный мост в Лиозненском районе. Фото МЧС

Сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в реке Ордышевка произошло подтопление участка дороги и низководного железобетонного моста возле деревни Кучинщина.

Паводковые воды подтопили участок дороги с мостом протяженностью 8 метров, максимальный уровень воды составляет 15 сантиметров. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки, сообщается пресс-службой МЧС.

Примечательно, что этот мост через Ордышевку в этом году уже подтапливался — это произошло сразу после Нового года, когда из-за потепления началось резкое таяние снегов.

            
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