Усадьба XVIII века в Видзах-Ловчанских подешевела в 5 раз — назначен новый аукцион

Сяржук Серабро • 25/3/23 17:37 • Культура

На аукцион снова выставляется старинная усадьба в Браславском районе, которая когда-то принадлежала одному из командующих восстания Тадеуша Костюшко.



17 апреля на торгах можно будет приобрести комплекс из трех капитальных строений и земельных участков в Видзах-Ловчанских. Одно из этих зданий — усадебный дом рода Вавжецких, к которому принадлежит генерал Томаш Вавжецкий, возглавивший национально-освободительное восстание после пленения Тадеуша Костюшко в 1794 году.

Ансамбль, включавший небольшой одноэтажный деревянный на каменном цоколе усадебный дом, окруженный живописным парком площадью 5 гектаров, построили на берегу озера Дворное в XVIII — начале XIX веков. Вавжецкие стали владельцами этого имения в 1775 году.

В середине XIX века владетелями Видзов-Ловчинских стали Минейко, которым они и принадлежали до присоединения Западной Беларуси к БССР и установления здесь советской власти в 1939 году.

О составе лота «ННВ» подробно сообщали в декабре прошлого года, когда он был выставлен на торги с начальной ценой в 307 702 рубля 84 копейки. Теперь начальную цену уменьшили в пять раз — до 61 540 рублей 56 копеек.

Впрочем, по-прежнему, по условиям аукциона новый владелец должен возместить отделу образования Браславского райисполкома 1736 рублей 39 копеек за подготовку документов.