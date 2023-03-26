Для Витебска закупят 39 автобусов и 10 троллейбусов. Что за модели?

ННВ • 26/3/23 0:48 • Падзеі

ОАО «Витебскоблавтотранс» намерено закупить для Витебска 39 автобусов и 10 троллейбусов. Узнали их тактико-технические характеристики.



Для развития пассажирских перевозок в 2023 году ОАО «Витебскоблавтотранс» планирует за счет средств областного бюджета приобрести 49 автобусов, в том числе — 39 автобусов «МАЗ-203047» для выполнения городских перевозок, об этом сообщили «Витьбичи» со ссылкой на заместителя генерального директора по перевозкам и идеологической работе ОАО «Витебскоблавтотранс» Виктора Кожуха. Кроме того, также за счет средств областного бюджета на условиях прямой закупки в текущем году ожидается поставка 10 троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «МАЗ-203Т70».

**«МАЗ-203047» ** это городской низкопольный автобус. Изначально эту модель планировалось оснащать двигателями «Mercedes-Benz», коробками передач, передними осями и ведущими мостами «ZF». Однако после введения санкций «МАЗ» пришлось перейти на комплектующие китайской разработки.

Вместо двигателя «Mercedes OM 926 LA.V/3» с 326 «лошадями» установили «Weichai WP7.300E51», у которого их только 300. Этот двигатель не только слабее немецкого на 26 лошадиных сил, но и крупнее, в результате в салоне стало на два сидячих места меньше. Сейчас доступны модификации с вместимостью 101 человек (23 сиденья) или 89 человек (32 сиденья).

На сайте официального дилера «МАЗ» в Российской Федерации стоимость модели на 101 пассажира составляет 14 216 000 российских рублей, что эквивалентно 184 000 долларов.

Низкопольный троллейбус «МАЗ-203Т70» производится на базе автобуса «МАЗ-203». Максимально он способен вмещать до 102 человек, сидячих мест может быть от 26 до 32.

Система автономного хода с комплектом литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, которой оборудована эта модель, обеспечивает увеличенный автономный ход 20 километров.

У российских дилеров цена на такой троллейбус установлена в размере 15 008 000 российских рублей, что на данный момент по курсу составляет примерно 194 000 долларов.