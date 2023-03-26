Сильный паводок на Двине: в Витебске затопило пешеходный мост и набережную. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 26/3/23 16:31 • Экалогія

На Двине в Витебске наблюдается небывалый в последние годы паводок, каждые сутки уровень воды прибывает больше, чем на метр. Уже есть подтопления.



Рост уровня воды в реке начался с 14 марта. По данным «Витебскоблгидромета» к 23 числу его суточная интенсивность достигала 52 сантиметров за сутки. Последние два дня она уже превышала 100 сантиметров.

К сожалению, в открытом доступе точные данные по уровням воды в реках Беларуси, однако, судя по ориентирам, уровень воды в Двине сейчас составляет примерно 650 сантиметров над нулем поста: подтопления гораздо обширнее, чем в 2018 году, когда при 555 сантиметрах также была затоплена набережная, но пока не достигли уровня 2012 года, когда вода доходила практически до здания монастыря на улице Толстого при уровне 810-840 сантиметров.

Такого уровня паводок на Двине в черте Витебска не достигал уже много лет, после того, как была построена плотина Витебской ГЭС. После этого уровень воды в реке в областном центре регулируется искусственно.

Сильный паводок, очевидно, вызван снежной зимой, например, февраль стал рекордным по количеству осадков — за месяц выпало 93 миллиметра, что немногим менее двух месячных норм. За зиму в областном центре выпал 281 миллиметр осадков. Март также оказался влажным, с начала месяца уже выпало 68 миллиметров осадков или 153% от месячной нормы.