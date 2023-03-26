В Городке вышедшая из берегов река затопила дом, хозяйку пришлось эвакуировать на лодке
26 марта река Горожанка разлилась и подтопила несколько домов в Городке, понадобилась помощь спасателей.
Утром в РОЧС получили сообщение о том, что паводковые воды подтопили один нежилой и два жилых дома на 3-м Вокзальном переулке в райцентре.
Пенсионерку, живущую в одном из затопленных домов, спасателям пришлось вывозить из жилища на надувной лодке. А семья, проживающая в соседнем доме, зону подтопления покинула самостоятельно.
Пострадавшие в результате паводка жители Городка временно поселятся у своих родственников.
На месте происшествия работала комиссия по чрезвычайным ситуациям Городокского района. Она приняла решение о поднятии уровня воды на плотине озера Кашо в деревне Прудок для сдерживания притока воды в реке Горожанка, сообщается пресс-службой МЧС.
Река Горожанка не впервые показывает свой буйный нрав, например, она сильно разлилась в апреле 2009 года.