В Городке вышедшая из берегов река затопила дом, хозяйку пришлось эвакуировать на лодке

Зоя Машэка • 26/3/23 15:09 • Экалогія

26 марта река Горожанка разлилась и подтопила несколько домов в Городке, понадобилась помощь спасателей.



Утром в РОЧС получили сообщение о том, что паводковые воды подтопили один нежилой и два жилых дома на 3-м Вокзальном переулке в райцентре.

Пенсионерку, живущую в одном из затопленных домов, спасателям пришлось вывозить из жилища на надувной лодке. А семья, проживающая в соседнем доме, зону подтопления покинула самостоятельно.

Пострадавшие в результате паводка жители Городка временно поселятся у своих родственников.

На месте происшествия работала комиссия по чрезвычайным ситуациям Городокского района. Она приняла решение о поднятии уровня воды на плотине озера Кашо в деревне Прудок для сдерживания притока воды в реке Горожанка, сообщается пресс-службой МЧС.

Река Горожанка не впервые показывает свой буйный нрав, например, она сильно разлилась в апреле 2009 года.