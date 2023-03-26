Витебская областная библиотека купит гусеничный подъемник для инвалидных колясок

Сяржук Серабро • 26/3/23 22:43 • Здароўе

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина закупает гусеничный лестничный подъемник для инвалидов за 9700 рублей.



Это устройство позволяет осуществлять подъем и спуск по лестницам инвалидных колясок любых типов с помощью сопровождающего лица. Это необходимо, если приходится перемещать людей с ограниченными двигательными способностями по лестничным маршам в помещениях, не оборудованных лифтами и пандусами.

Согласно техническому заданию, «Ленинка» хочет купить подъемник «БАРС-УГП-130» российского производства, либо его полный аналог. Этот подъемник, снабженный 300-ваттным электродвигателем постоянного тока, способен поднимать до 160 килограммов. Батарея ёмкостью 12 А•ч обеспечивает запас хода в 800 ступеней или 40 этажей.

Гусеничный подъемник для инвалидных колясок должны поставить в областную библиотеку до 14 апреля, финансируется закупка за счет бюджетных средств.