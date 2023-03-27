Новым руководителем «Доломита» будет вице-мэр Сергей Соглаев

Сяржук Серабро • 27/3/23 17:08 • Эканоміка

На должность генерального директора открытого акционерного общества «Доломит» назначен Сергей Соглаев.



27 марта это назначение согласовал Александр Лукашенко. На производство господин Соглаев отправится из кресла заместителя председателя Витебского городского исполнительного комитета, которое он занимал почти шесть лет.

Сергею Соглаеву 46 лет, он уроженец Витебска. Первое высшее образование по специальности «Ветеринарная медицина» получил в Витебской государственной академии ветеринарной медицины, которую окончил в 2001 году.

Молодой специалист стал работать врачом-терапевтом Витебской районной ветеринарной станции и одновременно заочно получал образование в Витебском госу­дарст­венном университете­ по специальности «Правоведение».

Карьеру чиновника он начал в БРСМ с 2005 года исполняя обязанности секретаря первичной организации ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» ВГАВМ, затем был избран секретарем этой первички. С 2007 года работал в Витебской областной контрольной комиссии ОО «БРСМ»: исполнял обязанности председателя, избирался председателем.

В 2010 году Соглавева назначили на должность начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского района, а в ноябре 2015 года — на должность начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома. Спустя два года она стал вице-мэром, курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Предшественником Сергей Соглаева на должности гендиректора ОАО «Доломит» был Иван Бабак.