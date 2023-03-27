Паводок перерезал несколько дорог в Витебской области и затопил 30 домов в Городке

• 27/3/23 16:05 • Экалогія

Из-за сильного паводка на Витебщине фиксируются подтопления частных подворий, участков дорог и автомобильных мостов. В Верхнедвинеске уровень воды в Двине приблизился к опасно высокой отметке.
Сильный паводок на Двине: в Витебске затопило пешеходный мост и набережную. Фото ННВ

Как «ННВ» уже сообщали, в Городке разлилась река Горожанка. В результате произошло подтопление участков улиц Галицкого, Зареченская, Победы и 3-й Вокзального переулка в райцентре.

Оказалось затоплено 35 подворий, 30 домов (из них 16 домов, сезонно используемых под дачу), 80 хозяйственных построек. Всего в зоне затопления проживает 54 человека из них 9 детей. Уже пришлось отселить 10 человек, среди которых 5 детей.

У деревни Кучинщина Лиозненского райна в результате повышения уровня воды в реке Ордышевка был подтоплен низководный автомобильный мост. Сейчас сообщение деревней осуществляется только по подвесному пешеходному мосту через реку Лучеса. Ведется мониторинг гидрологической обстановки.

Затопленный мост. Фото МЧС

Еще один автомобильный мост в Лиозненском районе затоплен у деревни Осипенки. Там разлилась река Черница. Движение транспорта осуществляется через объездную автомобильную дорогу в деревне Перемонт.

Кроме того, из-за повышения уровня воды в реке Лучеса остается подтопленным участок проселочной дороги в Сенненском районе вблизи деревни Александрия. Подобное явление фиксируется в данном месте ежегодно, жизнеобеспечение населения не нарушено.

Затопленная дорога. Фото МЧС

Также подтопленным остается участок автомобильной дороги возле деревни Ждановка Шумилинского района в результате весеннего разлива реки Оболь, ведется мониторинг ситуации, сообщается МЧС.

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни в Верхнедвинске уровень воды в Двине превысит опасную высокую отметку, при которой ранее отмечались затопления прибрежных территорий.

Сильный паводок на Двине: в Витебске затопило пешеходный мост и набережную. Фото ННВ

Что касается областного центра, то в черте Витебска интенсивность роста уровня воды по сравнению с предыдущими двумя днями уменьшилась почти в два раза, одна при этом, судя по всему, уровень превышает 7 метров над 0 гидрологического поста. Затоплены Двины набережная и пешеходный мостик в устье Витьбы.

            
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