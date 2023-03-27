Паводок перерезал несколько дорог в Витебской области и затопил 30 домов в Городке

Зоя Машэка • 27/3/23 16:05 • Экалогія

Из-за сильного паводка на Витебщине фиксируются подтопления частных подворий, участков дорог и автомобильных мостов. В Верхнедвинеске уровень воды в Двине приблизился к опасно высокой отметке.



Как «ННВ» уже сообщали, в Городке разлилась река Горожанка. В результате произошло подтопление участков улиц Галицкого, Зареченская, Победы и 3-й Вокзального переулка в райцентре.

Оказалось затоплено 35 подворий, 30 домов (из них 16 домов, сезонно используемых под дачу), 80 хозяйственных построек. Всего в зоне затопления проживает 54 человека из них 9 детей. Уже пришлось отселить 10 человек, среди которых 5 детей.

У деревни Кучинщина Лиозненского райна в результате повышения уровня воды в реке Ордышевка был подтоплен низководный автомобильный мост. Сейчас сообщение деревней осуществляется только по подвесному пешеходному мосту через реку Лучеса. Ведется мониторинг гидрологической обстановки.

Еще один автомобильный мост в Лиозненском районе затоплен у деревни Осипенки. Там разлилась река Черница. Движение транспорта осуществляется через объездную автомобильную дорогу в деревне Перемонт.

Кроме того, из-за повышения уровня воды в реке Лучеса остается подтопленным участок проселочной дороги в Сенненском районе вблизи деревни Александрия. Подобное явление фиксируется в данном месте ежегодно, жизнеобеспечение населения не нарушено.

Также подтопленным остается участок автомобильной дороги возле деревни Ждановка Шумилинского района в результате весеннего разлива реки Оболь, ведется мониторинг ситуации, сообщается МЧС.

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни в Верхнедвинске уровень воды в Двине превысит опасную высокую отметку, при которой ранее отмечались затопления прибрежных территорий.

Что касается областного центра, то в черте Витебска интенсивность роста уровня воды по сравнению с предыдущими двумя днями уменьшилась почти в два раза, одна при этом, судя по всему, уровень превышает 7 метров над 0 гидрологического поста. Затоплены Двины набережная и пешеходный мостик в устье Витьбы.