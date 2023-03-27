В Браславском районе у бывшего милиционера нашли патроны к пистолету Макарова и мелкокалиберной винтовке. К чему его приговорили?

Іван Дзедушкін • 27/3/23 23:40 • Крымінал

Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при проверке оперативной информации о хранении браконьерских орудий лова, нашли у жителя Браславского района боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию.



Во время осмотра в одной из комнат его дома в сейфе, где хранилось зарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра, были обнаружены: 10 патронов 16 калибра для гладкоствольного ружья; две коробки с 26 патронами 9х18ПМ, газовый пистолет-револьвер, снаряженный 5 патронами; 2 патрона для газового пистолета; упаковки с 525 патронами 5,6х16R. Инспектора сообщили о находке в милицию, после этого мужчина признался, что в гараже у него хранится ружьё 16 калибра и рыболовные сети.

На суде мужчина заявил, что патроны для пистолета Макарова ему подарили когда-то в период с 1980 по 2001 год, когда он служил в милиции в местном РОВД. А мелкокалиберные патроны и охотничье ружьё 16 калибра ему подарил покойный тесть.

В результате суд признал мужчину виновным приобретении, хранении, ношении

боеприпасов. На основании части 2 статьи 295 УК его приговорили к 2 годам лишения свободы и штрафу в размере 2220 рублей. Суд решил дать пенсионеру отсрочку исполнения назначенного основного наказания на 2 года.