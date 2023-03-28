Разлившаяся Двина затопила в Витебске скульптуру на набережной. Фотофакт

Сяржук Серабро • 28/3/23 22:41 • Экалогія

Скульптура Золотой Рыбки в месте впадения Витьбы в Двину практически полностью затоплена паводковыми водами.



28 марта рост уровня воды в Двине в черте Витебска продолжался и достиг примерно восьми метров над нулем поста. Пешеходный мост уже полностью скрылся под водой, как и часть набережной, а от скульптуры видна только небольшая верхняя часть.

За истекшие сутки на Двине уровень воды превысил опасно высокую отметку у Верхнедвинска. Близки к опасным высоким отметкам уровни воды на Двине у Полоцка и ее притоке реке Улла у Бочейково.

Для Витебска опасно высокий уровень воды в Двине составляет 1020 сантиметров над уровнем 0 поста.