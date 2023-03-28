Угнал и разбил чужой Porsche Cayenne — молодой оршанец докатался до уголовного дела

ННВ • 28/3/23 13:52 • Здарэнні

Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего парня из Орши, который угнал и разбил чужой «Porsche Cayenne».



Помятый «Porsche» в кювете на улице Богдановича в райцентре. У внедорожника были деформированы бампер, крылья и фара. А в салоне находился пьяный 23-летний местный житель, в выдыхаемом им воздухе было 1.44 промилле алкоголя.

В ходе дальнейших разбирательств сотрудники ГАИ выяснили, что молодой человек в ходе поездки успел совершить еще одно ДТП, после которого скрылся с места происшествия. Более того, оказалось, что он никогда не имел водительского удостоверения, а также управлял чужим угнанным автомобилем.

За рулем «Porsche Cayenne» молодой оршанец оказался после застолья с сыном владельца дорогостоящей автомобиля. Без спроса взяв ключи от джипа, он успел проехать по Орше почти пять километров, после чего оказался в канаве.

В отношении парня составили несколько протоколов по линии ГАИ, а Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело за угон, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.