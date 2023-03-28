За прошлый год в Витебске из-за ДТП погибли 9 человек, в области — 39

Іван Дзедушкін • 28/3/23 15:44 • Здароўе

В результате дорожно-транспортных происшествий в 2022 году в Витебской области погибло 39 человек, из них 9 — в Витебске, в том числе один ребенок.



В прошедшем году по вине велосипедистов и лиц, управляющих мотоциклами, в областном центре погибло по одному человеку.

Всего за прошлый год на дорогах Витебщины было зарегистрировано почти 218 правонарушений, об этом сообщает городская прокуратура со ссылкой на МВД. При этом более 153 000 нарушений связаны с несоблюдением скоростного режима, а более 2000 были совершены участниками дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Судами Витебска в 2022 году за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения было осуждено 22 человека. В прокуратуре отмечают, что уголовная ответственность за подобные преступления наступает только в отношении водителя, который ранее в течение года уже привлекался в соответствии с законодательством к административной ответственности пьяную езду.