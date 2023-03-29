До 22 см снега навалило в Витебской области. Март стал рекордным по количеству осадков

Сяржук Серабро • 29/3/23 14:37 • Экалогія

К утру 29 марта высота снежного покрова в Витебской области в некоторых местах достигла 22 сантиметров. В Витебске побит абсолютный рекорд по количеству осадков за март.



Самыми снежными эти дни выдались Полоцка, где за 36 часов выпало 31 миллиметр осадков и высота снежного покрова составила 22 сантиметра, и Лепеля, где выпал 21 миллиметр осадков, а высота снежного покрова достигла 21 сантиметра.

Что касается областного центра, то в Витебске за это же время выпало 27 миллиметров осадков, но глубина снега составляет только 13 сантиметров. Это объясняется тем, что долгое время осадки выпадали в виде дождя.

Всего с начала марта в областном центре выпало 112 миллиметров осадков, превышает 2,5 месячные нормы для этого месяца. В результате был установлен новый рекорд по сумме осадков — раньше самым влажным считался март 2008 года, когда выпало 97 миллиметров осадков.

Напомним, что минувший февраль также оказался рекордным — в областном центре выпало 93 миллиметров осадков, в результате был побит рекорд 2004 года с 90 миллиметрами осадков.

Наибольшей силы ветер достиг в Лепеле, где его порывы набирали скорость до 15 метров в секунду, в Докшицах максимальная скорость порывов ветра достигала 14 метров в секунду, в Сенно и Орше — 13 метров в секунду. В результате в Витебской области по данным МЧС упало 4 дерева.

За прошедшие сутки пришлось восстанавливать электроснабжение свыше 80 населенных пунктов в Полоцком, Лепельском и Ушачском районах. Основной причиной стало налипание снега, и как следствие — падение под его тяжестью деревьев на линии электропередачи, сообщает «Витебскэнерго».