Музыкальную школу продадут с аукциона в Витебске, она находится в Рубе

ННВ • 29/3/23 16:11 • Эканоміка

6 апреля в Витебске на торги будет выставлено здание музыкальной школы, а также право аренды земельного участка на котором оно находится.



Продаваться будет музыкальная школа, расположенная в Рубе на Центральной улице, 4. Это одноэтажное кирпичное здание общей площадью 224,8 квадратных метра, построенное еще в 1950 году.

Начальная стоимость лота составляет 29 475 рублей 4 копейки, из которых 27 700 рублей — за недвижимость, 190 рублей — за оборудование, 1585 рублей 4 копейки — за право аренды земли.

Кроме того, необходимо возместить расходы, связанные с подготовкой имущества к продаже, в сумме 615 рублей 30 копеек.