Первый за 4 года случай заражения корью зарегистрирован в Витебской области, человек заразился в России
В 2023 году в Витебской области зарегистрирован единичный один лабораторно подтвержденный случай заболевания корью.
Заболел житель Полоцкого района, гражданин Беларуси. Однако в ориентировочные сроки заражения пациент находился на территории Российской Федерации.
То этого случаи заболевания корью в Витебской области не регистрировались с 2019 года, сообщает Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.