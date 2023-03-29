Первый за 4 года случай заражения корью зарегистрирован в Витебской области, человек заразился в России

Зоя Машэка • 29/3/23 16:26 • Здароўе

В 2023 году в Витебской области зарегистрирован единичный один лабораторно подтвержденный случай заболевания корью.



Заболел житель Полоцкого района, гражданин Беларуси. Однако в ориентировочные сроки заражения пациент находился на территории Российской Федерации.

То этого случаи заболевания корью в Витебской области не регистрировались с 2019 года, сообщает Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.